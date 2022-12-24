На трассе в РТ лоб в лоб столкнулись два внедорожника, погиб один из водителей

фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на 80-м км трассы Чистополь – Нижнекамск в Нижнекамском районе республики.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, по предварительным данным, водитель внедорожника Mitsubishi не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Нивой».

Отечественный автомобиль выбросило с дороги в кювет, а иномарку развернуло поперек проезжей части.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате водитель "Нивы" скончался на месте ДТП, пассажир Mitsubishi получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются», – пояснили в ГИБДД.