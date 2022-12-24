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Происшествия
24 декабря 2022  08:58
Полина Шевчук

На трассе в РТ лоб в лоб столкнулись два внедорожника, погиб один из водителей

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На трассе в РТ лоб в лоб столкнулись два внедорожника, погиб один из водителей
фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на 80-м  км трассы Чистополь – Нижнекамск в Нижнекамском районе республики.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция,  по предварительным данным, водитель внедорожника Mitsubishi не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Нивой».

Отечественный автомобиль выбросило с дороги в кювет, а иномарку развернуло поперек проезжей части.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате водитель "Нивы" скончался на месте ДТП, пассажир Mitsubishi получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются», – пояснили в ГИБДД.

 

#смертельное дтп #гибдд рт
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