На трассе в РТ иномарка врезалась в стоявшую на обочине легковушку, водитель погиб

Смертельная авария произошла сегодня днем на 859-м км автодороги М7 «Волга» в Пестречинском районе, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Как выяснилось, водитель отечественной легковушки наехал на разделительное ограждение и вышел из салона, чтобы оценить ущерб. В это время в него врезается автомобиль Skoda.

К сожалению, водитель отечественного авто от полученных травм скончался в больнице.