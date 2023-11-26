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Руc Тат
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Происшествия 26 ноября 2023 19:27

На трассе в РТ иномарка врезалась в стоявшую на обочине легковушку, водитель погиб

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Смертельная авария произошла сегодня днем на 859-м км автодороги М7 «Волга» в Пестречинском районе, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Как выяснилось, водитель отечественной легковушки наехал на разделительное ограждение и вышел из салона, чтобы оценить ущерб. В это время в него врезается автомобиль Skoda.

К сожалению, водитель отечественного авто от полученных травм скончался в больнице.

#ДТП жертвы
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