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На трассе в РТ иномарка врезалась в стоявшую на обочине легковушку, водитель погиб
Смертельная авария произошла сегодня днем на 859-м км автодороги М7 «Волга» в Пестречинском районе, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Как выяснилось, водитель отечественной легковушки наехал на разделительное ограждение и вышел из салона, чтобы оценить ущерб. В это время в него врезается автомобиль Skoda.
К сожалению, водитель отечественного авто от полученных травм скончался в больнице.
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