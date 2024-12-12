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Происшествия 12 декабря 2024 15:53

На трассе в РТ «ГАЗель» на большой скорости влетела в грузовик, водитель погиб на месте

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На трассе в РТ «ГАЗель» на большой скорости влетела в грузовик, водитель погиб на месте
Фото: ГАИ Татарстана

В Алькеевском районе Татарстана водитель «ГАЗели» на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в грузовик.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, в результате ДТП водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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