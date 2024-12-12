На трассе в РТ «ГАЗель» на большой скорости влетела в грузовик, водитель погиб на месте

Фото: ГАИ Татарстана

В Алькеевском районе Татарстана водитель «ГАЗели» на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в грузовик.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, в результате ДТП водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.