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На трассе в РТ девушка-водитель вылетела с трассы и оказалась зажата в салоне авто
Молодая девушка за рулем автомобиля «Лада Калина» вылетела с трассы в кювет, зацепив дорожный знак, и попала в больницу. ДТП произошло накануне вечером на Алатском тракте в Высокогорском районе РТ. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
В результате аварии девушка оказалась заблокирована в машине, и для ее спасения потребовалась помощь спасателей. Пострадавшую с различными травмами увезли медики скорой помощи.
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