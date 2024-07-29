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Происшествия 29 июля 2024 08:58

На трассе в РТ девушка-водитель вылетела с трассы и оказалась зажата в салоне авто

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Молодая девушка за рулем автомобиля «Лада Калина» вылетела с трассы в кювет, зацепив дорожный знак, и попала в больницу. ДТП произошло накануне вечером на Алатском тракте в Высокогорском районе РТ. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

В результате аварии девушка оказалась заблокирована в машине, и для ее спасения потребовалась помощь спасателей. Пострадавшую с различными травмами увезли медики скорой помощи.

#ДТП
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