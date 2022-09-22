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Ру Тат
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Происшествия
22 сентября 2022  16:47
Полина Шевчук

На трассе в РТ девушка на авто влетела в один самосвал, а после ее отбросило под другой

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На трассе в РТ девушка на авто влетела в один самосвал, а после ее отбросило под другой
фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло сегодня около полудня в Арском районе республики на автодороге Арск – Сиза.

 

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, девушка за рулем «Лады» на скорости догнала самосвал «КАМАЗ», который ехал впереди. От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с еще одним грузовиком.

 

Фото: © очевидцы

«В результате ДТП девушка-водитель оказалась зажата в салоне автомобиля. Для ее спасения вызывали спасателей. Когда пострадавшую вытащили из авто, она была жива. Медики скорой ее забрали в больницу», – уточнили свидетели аварии.

 

Фото: © очевидцы


 

 

Фото: © очевидцы

 

 

#ДТП с пострадавшими #дтп с грузовиком
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