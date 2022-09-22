На трассе в РТ девушка на авто влетела в один самосвал, а после ее отбросило под другой

фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло сегодня около полудня в Арском районе республики на автодороге Арск – Сиза.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, девушка за рулем «Лады» на скорости догнала самосвал «КАМАЗ», который ехал впереди. От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с еще одним грузовиком.

Фото: © очевидцы

«В результате ДТП девушка-водитель оказалась зажата в салоне автомобиля. Для ее спасения вызывали спасателей. Когда пострадавшую вытащили из авто, она была жива. Медики скорой ее забрали в больницу», – уточнили свидетели аварии.

Фото: © очевидцы



