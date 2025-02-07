На трассе в РТ автоинспекторы помогли женщине, у которой закончилось топливо в авто

На 858-м километре автодороги Москва-Уфа инспекторы ДПС пришли на помощь автоледи, у которой закончилось топливо.

Попавшую в беду женщину автоинспекторы заметили на трассе М7. Они остановились и решили узнать, что случилось. Оказалось, в автомобиле закончилось топливо, а в салоне находятся пожилая женщина и малолетний ребенок. Между тем, салон автомобиля стремительно остывал, а пассажиры начали замерзать.

Полицейские помогли женщине заправить автомобиль. Автолюбительница поблагодарила автоинспекторов за оказанную помощь и продолжила свой путь.