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Ру Тат
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3 сентября 2021  11:06
Полина Шевчук

На трассе в РТ автоинспекторы помогли пожилому мужчине, который забыл, где живет

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На трассе в РТ автоинспекторы помогли пожилому мужчине, который забыл, где живет

Во время патрулирования трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 Волга инспекторы капитан полиции Фиринант Салахов и младший лейтенант полиции Рамиль Минсафин обратили внимание на пожилого мужчину на обочине, который выглядел растеряно.

Полицейские спросили, не нужна ли ему помощь. Выяснилось, что пенсионер не помнил ни своего имени, ни где живет. Автоинспекторов усадили татарстанца в патрульный автомобиль, где смогли выяснить место жительства мужчины, после чего доставили его домой.

Позже выяснилось, что пожилой мужчина страдает провалами в памяти. Он ушел из дома и потерялся. Сам вспомнить, где живет, не смог.
 

#помощь на трассе #ГИБДД РТ
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