На трассе в РТ авто вылетело в кювет и протаранило опору ЛЭП, водитель погиб

На 12-м километре автодороги Потапово Тумбарла – Татарский Кандыз в Бавлинском районе Татарстана произошло серьезное ДТП, в котором погиб водитель, пассажир получил травмы.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 31-летний водитель «Лады» 12-й модели не выбрал безопасную скорость. В результате легковушка вылетела в кювет и протаранила опору линии электропередачи.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Водитель автомобиля скончался на месте, 22-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. В ведомстве подчеркнули, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.