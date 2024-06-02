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На трассе в РТ авто вылетело в кювет и протаранило опору ЛЭП, водитель погиб
На 12-м километре автодороги Потапово Тумбарла – Татарский Кандыз в Бавлинском районе Татарстана произошло серьезное ДТП, в котором погиб водитель, пассажир получил травмы.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 31-летний водитель «Лады» 12-й модели не выбрал безопасную скорость. В результате легковушка вылетела в кювет и протаранила опору линии электропередачи.
Водитель автомобиля скончался на месте, 22-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. В ведомстве подчеркнули, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.
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