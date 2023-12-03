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Происшествия 3 декабря 2023 16:23

На трассе в РТ 70-летний автомобилист погиб, столкнувшись на «встречке» с легковушкой

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Смертельная авария произошла сегодня утром в Зеленодольском районе, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Как выяснилось, 70-летний водитель «Гранты» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Веста» под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП 70-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП жертвы
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