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Происшествия 5 августа 2023 23:03

На трассе в Подмосковье в ДТП попала певица Лада Дэнс

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В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулись три авто, в аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

По данным агентства, среди пострадавших певица Лада Дэнс

Авария произошла на 52-м километре по направлению движения от Москвы.

По предварительным данным, водитель легковушки совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, которые стояли на дороге. В результате в медучреждение доставили с различными травмами четырех человек.

Предварительно, певица в момент аварии находилась в такси. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму.

#лада дэнс #ДТП
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