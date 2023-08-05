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На трассе в Подмосковье в ДТП попала певица Лада Дэнс
В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулись три авто, в аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.
По данным агентства, среди пострадавших певица Лада Дэнс
Авария произошла на 52-м километре по направлению движения от Москвы.
По предварительным данным, водитель легковушки совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, которые стояли на дороге. В результате в медучреждение доставили с различными травмами четырех человек.
Предварительно, певица в момент аварии находилась в такси. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму.
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