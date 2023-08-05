На трассе в Подмосковье в ДТП попала певица Лада Дэнс

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулись три авто, в аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

По данным агентства, среди пострадавших певица Лада Дэнс

Авария произошла на 52-м километре по направлению движения от Москвы.

По предварительным данным, водитель легковушки совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, которые стояли на дороге. В результате в медучреждение доставили с различными травмами четырех человек.

Предварительно, певица в момент аварии находилась в такси. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму.