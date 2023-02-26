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На трассе в Пестречинском районе Татарстана на ходу загорелась BMW
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Сегодня утром в Татарстане на трассе М7 на ходу загорелась легковая BMW. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
ДТП произошло на 849 километре трассы неподалеку от поселка Шали в Пестречинском районе.
Прибывшие на место огнеборцы пожар оперативно потушили. Никто не пострадал.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность систем, механизмов и узлов иномарки.
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