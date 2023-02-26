На трассе в Пестречинском районе Татарстана на ходу загорелась BMW

Сегодня утром в Татарстане на трассе М7 на ходу загорелась легковая BMW. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

ДТП произошло на 849 километре трассы неподалеку от поселка Шали в Пестречинском районе.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место огнеборцы пожар оперативно потушили. Никто не пострадал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность систем, механизмов и узлов иномарки.