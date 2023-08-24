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На трассе в Пестречинском районе РТ насмерть сбили марала
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В Пестречинском районе на трассе М-7 Волга вблизи деревни Арышхазда водитель легковушки насмерть сбил марала. Об этом сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.
В ведомстве призывают водителей соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, не пропускать знаки о местах возможной миграции диких животных и стараться ездить в светлое время суток.
Вблизи заповедников, заказников или в лесной местности необходимо быть особенно внимательным.
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