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Руc Тат
Происшествия 25 сентября 2023 09:16

На трассе в Нижнекамском районе водитель «Лада Веста» погиб в ДТП с Jaguar

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Накануне в Нижнекамском районе на трассе Казань-Оренбург возле села Благодатное произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

Как выяснилось, водитель автомобиля «Лада Веста» превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в Jaguar.

По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки скончался на месте.

Фото: © Очевидцы

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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