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На трассе в Нижнекамском районе водитель «Лада Веста» погиб в ДТП с Jaguar
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Накануне в Нижнекамском районе на трассе Казань-Оренбург возле села Благодатное произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как выяснилось, водитель автомобиля «Лада Веста» превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в Jaguar.
По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки скончался на месте.
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