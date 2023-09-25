На трассе в Нижнекамском районе водитель «Лада Веста» погиб в ДТП с Jaguar

Накануне в Нижнекамском районе на трассе Казань-Оренбург возле села Благодатное произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

Как выяснилось, водитель автомобиля «Лада Веста» превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в Jaguar.

По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки скончался на месте.

Фото: © Очевидцы