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На трассе в Лаишевском районе «ГАЗель» столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
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Накануне рано утром на 46-м км трассы Р-239 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
На дороге Ford Focus столкнулся с «ГАЗлью». В результате легковушка получила значительные повреждения.
По словам очевидцев, никто не погиб. В результате ДТП пострадал молодой водитель автомобиля Ford.
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