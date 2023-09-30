news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 сентября 2023 08:32

На трассе в Лаишевском районе «ГАЗель» столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Скопировать ссылку

Накануне рано утром на 46-м км трассы Р-239 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

На дороге Ford Focus столкнулся с «ГАЗлью». В результате легковушка получила значительные повреждения.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, никто не погиб. В результате ДТП пострадал молодой водитель автомобиля Ford.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2