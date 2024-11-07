На трассе в Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими, есть пострадавшие

На трассе в Большемуртинском районе Красноярского края произошло ДТП с автобусом, сообщили в краевом главке МВД.

«В общей сложности в транспортном средстве было 36 пассажиров. 18 человек пострадали, из них пятеро госпитализированы», – заявили в ведомстве.

Предварительно, причиной ДТП стало то, что водитель выбрал неправильный скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям и состоянию дорожного покрытия.

Также предварительные данные свидетельствуют о том, что перед рейсом водитель не прошел обязательный медосмотр, автобус не был проверен механиком, а также отсутствовала диагностическая карта, удостоверяющая техническую исправность транспортного средства и его готовность к эксплуатации. Проводится проверка.