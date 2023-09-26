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На трассе в Черемшанском районе водитель легковушки сбил кабана
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Накануне в Черемшанском районе у села Красный Яр «Лада Гранта» сбила кабана. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в районе десяти часов вечера. Очевидцы заметили тушу несчастного на обочине. Животное не пережило встречи с автомобилем и погибло от полученных травм на месте.
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