На трассе в Черемшанском районе водитель легковушки сбил кабана

Накануне в Черемшанском районе у села Красный Яр «Лада Гранта» сбила кабана. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в районе десяти часов вечера. Очевидцы заметили тушу несчастного на обочине. Животное не пережило встречи с автомобилем и погибло от полученных травм на месте.

Фото: © Очевидцы