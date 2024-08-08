На трассе в Бугульминском районе насмерть сбили лося

В Татарстане продолжается расселение животных. Они активно перемещаются, выходят на дорогу, теряя осторожность. Так, на трассе в Бугульминской районе водитель внедорожника сбил лося. От полученных травм животное скончалось. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Также отмечается, что в результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

По данным ведомства, чаще всего ДТП происходят на трассах М7 в Елабужском и Пестречинском районах, а также на автодорогах Набережные Челны-Заинск-Альметьевск в Заинском районе, автодороге Казань-Оренбург в Альметьевском районе и Казань-Йошкар-Ола в Зеленодольском районе.