Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе в Бугульминском районе насмерть сбили лося
В Татарстане продолжается расселение животных. Они активно перемещаются, выходят на дорогу, теряя осторожность. Так, на трассе в Бугульминской районе водитель внедорожника сбил лося. От полученных травм животное скончалось. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Также отмечается, что в результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения.
По данным ведомства, чаще всего ДТП происходят на трассах М7 в Елабужском и Пестречинском районах, а также на автодорогах Набережные Челны-Заинск-Альметьевск в Заинском районе, автодороге Казань-Оренбург в Альметьевском районе и Казань-Йошкар-Ола в Зеленодольском районе.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников