На трассе в Бугульминском районе насмерть сбили косулю

На трассе в Бугульминском районе сбили косулю, от полученных травм животное скончалось. Об этом заявили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

По данным ведомства, автомобилист на легковом автомобиле сбил косулю. В результате столкновения животное погибло, а транспортное средство получило значительные повреждения.

Представители ведомства обращают внимание на то, что на дорогах, рядом с которыми находятся густые заросли, может неожиданно появиться дикий зверь. Автомобилистам следует быть особенно внимательными при движении вдоль лесов.