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На трассе в Бугульминском районе насмерть сбили косулю
На трассе в Бугульминском районе сбили косулю, от полученных травм животное скончалось. Об этом заявили в Госкомитете РТ по биоресурсам.
По данным ведомства, автомобилист на легковом автомобиле сбил косулю. В результате столкновения животное погибло, а транспортное средство получило значительные повреждения.
Представители ведомства обращают внимание на то, что на дорогах, рядом с которыми находятся густые заросли, может неожиданно появиться дикий зверь. Автомобилистам следует быть особенно внимательными при движении вдоль лесов.
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