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На трассе «Шали — Бавлы» планируют установить систему выявления инцидентов на основе ИИ
На региональной трассе «Шали — Бавлы» планируют установить автоматическую систему выявления инцидентов, на основе элементов искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Телематика» Марсель Нигметзянов.
«Наиболее востребованными в будущем станут автоматические системы выявления инцидентов», — отметил он.
Нигметзянов рассказал, что это отечественный аппаратно-программный комплекс, который позволяет выявлять свыше 15 различных инцидентов, такие как остановка транспорта, езда задним ходом, авария и другие.
По его словам система работает на основе элементов искусственного интеллекта и построена на видеоаналитике. Ее задача — своевременно информировать транспортный поток об инциденте, чтобы водители могли вовремя принять меры.
Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — отмечал по этому поводу глава страны.
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