На трассе под Зеленодольском загорелась иномарка, один человек пострадалх

В Зеленодольском районе на трассе загорелась иномарка, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

На 101-м километре трассы Зеленодольск - Йошкар-Ола загорелась Chevrolet.

Как сообщили агентству очевидцы, в результате аварии пострадал один человек.

По информации от пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место огнеборцы из ПСЧ-53 потушили автомобиль в районе 4.40.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспорта.