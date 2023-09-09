Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе под Зеленодольском загорелась иномарка, один человек пострадалх
Скопировать ссылку
В Зеленодольском районе на трассе загорелась иномарка, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
На 101-м километре трассы Зеленодольск - Йошкар-Ола загорелась Chevrolet.
Как сообщили агентству очевидцы, в результате аварии пострадал один человек.
По информации от пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место огнеборцы из ПСЧ-53 потушили автомобиль в районе 4.40.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспорта.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2