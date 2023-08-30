На трассе под Зеленодольском произошло массовое ДТП, погибших нет

На трассе М 7 «Волга» произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

На 98-м км автодороги Йошкар Ола – Зеленодольск столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на встречку и столкнулся с Infiniti. После столкновения автомобиль Infiniti отбросило на встречку, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Ford.

В результате аварии никто не пострадал. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, отметили в ведомстве.