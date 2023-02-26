©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе под Новгородом 32 автомобиля попали в ДТП, есть погибшие
Сегодня на трассе М-11 в Новгородской области произошло массовое ДТП с участием 32 автомобилей, сообщает ТАСС.
Из-за сложных погодных условий на 330 километре трассы по направлению в Санкт-Петербург столкнулись сразу 25 легковых авто и 7 грузовиков. Один из грузовых авто перевозил битум, который из-за аварии растекся по дороге.
По данным агентства, в ДТП пострадали 12 человек, еще один человек погиб.
На месте организованы пункты обогрева для водителей.
По факту аварии прокуратура Новгородской области проводит проверку.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа