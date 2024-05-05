На трассе под Казанью водитель погиб в загоревшейся машине

В ночь на 5 мая в Лаишевском районе РТ во время ДТП загорелся автомобиль, водитель погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

С их слов, трагедия произошла в районе двух часов ночи на 20-м километре трассы Р-239. Предварительно, водитель Chevrolet влетел в отбойник, после чего легковушка загорелась.

На место прибыли медики. К сожалению, водителя спасти не удалось.