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На трассе под Казанью водитель погиб в загоревшейся машине
В ночь на 5 мая в Лаишевском районе РТ во время ДТП загорелся автомобиль, водитель погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
С их слов, трагедия произошла в районе двух часов ночи на 20-м километре трассы Р-239. Предварительно, водитель Chevrolet влетел в отбойник, после чего легковушка загорелась.
На место прибыли медики. К сожалению, водителя спасти не удалось.
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