На трассе под Казанью в столкновении легковушек пострадали три человека

Фото: © Очевидцы

Накануне вечером в Пестречинском районе РТ произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

ДТП произошло на 38-м километре автодороги Казань – Шемордан.

«На трассе столкнулись легковушки "Гранта" и "Datsun", в котором находились три человека», – рассказывают очевидцы ДТП.

Судя по фото, удар был настолько сильным, что «Datsun» сильно покорежило.

Фото: © Очевидцы

Со слов очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта» и двое пассажиров иномарки. Их увезли медики скорой помощи.