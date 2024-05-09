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На трассе под Казанью в столкновении легковушек пострадали три человека
Накануне вечером в Пестречинском районе РТ произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
ДТП произошло на 38-м километре автодороги Казань – Шемордан.
«На трассе столкнулись легковушки "Гранта" и "Datsun", в котором находились три человека», – рассказывают очевидцы ДТП.
Судя по фото, удар был настолько сильным, что «Datsun» сильно покорежило.
Со слов очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта» и двое пассажиров иномарки. Их увезли медики скорой помощи.
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