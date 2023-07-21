news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе под Казанью столкнулись «калина» и грузовик, один человек погиб
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сегодня на трассе под Казанью произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Калина» и FAW, один человек погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Установлено, что смертельное ДТП произошло на 4-м км. трассы Казань-Ульяновск. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем FAW.
В результате 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» скончался на месте происшествия.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2