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Происшествия 21 июля 2023 14:26

На трассе под Казанью столкнулись «калина» и грузовик, один человек погиб

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Сегодня на трассе под Казанью произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Калина» и FAW, один человек погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Установлено, что смертельное ДТП произошло на 4-м км. трассы Казань-Ульяновск. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем FAW.

В результате 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» скончался на месте происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП жертвы
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