На трассе под Казанью столкнулись «калина» и грузовик, один человек погиб

Сегодня на трассе под Казанью произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Калина» и FAW, один человек погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Установлено, что смертельное ДТП произошло на 4-м км. трассы Казань-Ульяновск. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем FAW.

В результате 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» скончался на месте происшествия.