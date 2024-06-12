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Происшествия 12 июня 2024 09:25

На трассе под Казанью сбили лосенка

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На трассе вблизи Новой Туры в сторону Казани под колеса автомобиля попал лосенок. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

Как рассказывают люди, животное в ДТП не выжило.

Фото: © Очевидцы

#сбили лося
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