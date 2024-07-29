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Происшествия 29 июля 2024 16:55

На трассе под Казанью легковушка вылетела с трассы в кювет, водителя выбросило из салона

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Сегодня на 137-м километре автодороги Казань – Оренбург в Чистопольском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого водителя выбросило из автомобиля.

По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, 38-летний водитель Mazda не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля.

С травмами различной степени тяжести водителя доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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