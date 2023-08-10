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Руc Тат
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Происшествия 10 августа 2023 18:46

На трассе под Казанью грузовик опрокинулся на бок, столкнувшись с двумя легковушками

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Сегодня в районе шести часов вечера на автодороге Казань – Зеленодольск произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказали люди, ДТП произошло у развязки с трассой М7 на границе Казани и Зеленодольского района. По словам очевидцев, грузовой автомобиль опрокинулся на бок и врезался в ограждение.

В настоящее время на месте работают автоинспекторы.

#ДТП
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