На трассе под Казанью грузовик опрокинулся на бок, столкнувшись с двумя легковушками

Сегодня в районе шести часов вечера на автодороге Казань – Зеленодольск произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказали люди, ДТП произошло у развязки с трассой М7 на границе Казани и Зеленодольского района. По словам очевидцев, грузовой автомобиль опрокинулся на бок и врезался в ограждение.

В настоящее время на месте работают автоинспекторы.