На трассе под Донецком из-за удара дрона погиб корреспондент «Известий»

Украинский FPV-дрон ударил по машине с российскими журналистами на дороге между Донецком и Горловкой, сообщает корреспондент РИА Новости Максим Романенко.

«После съемки в Горловке мы ехали обратно в Донецк. На трассе по нашей машине ударил дрон-камикадзе»,— рассказал он.

В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Сам Романенко получил контузию и ссадины, пострадали еще четверо сотрудников российских СМИ.

По словам Романенко, ВСУ намеренно ударили по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии фронта.