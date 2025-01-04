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На трассе под Донецком из-за удара дрона погиб корреспондент «Известий»
Украинский FPV-дрон ударил по машине с российскими журналистами на дороге между Донецком и Горловкой, сообщает корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
«После съемки в Горловке мы ехали обратно в Донецк. На трассе по нашей машине ударил дрон-камикадзе»,— рассказал он.
В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Сам Романенко получил контузию и ссадины, пострадали еще четверо сотрудников российских СМИ.
По словам Романенко, ВСУ намеренно ударили по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии фронта.
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