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Ру Тат
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Происшествия
11 января 2022  15:07
Павел Климчак

На трассе под Чистополем столкнулись автомобиль и автобус, скончался водитель легковушки

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Авария произошла сегодня ранним утром на первом километре трассы Чистополь – Нижнекамск. Вахтовый автобус без пассажиров и «Лада» 10-й модели столкнулись лоб в лоб.

 

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадал водитель легкового авто. Его на скорой помощи увезли в ближайшую больницу, как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы произошедшего.

 

Фото: instagram.com/ogibdd_chistopol/

Как рассказали агентству в Республиканской Госавтоинспекции, водитель легковушки скончался в больнице.

 

Фото: Республиканская Госавтоинспекция

 

#ДТП #вахтовый автобус
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