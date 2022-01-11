На трассе под Чистополем столкнулись автомобиль и автобус, скончался водитель легковушки

Авария произошла сегодня ранним утром на первом километре трассы Чистополь – Нижнекамск. Вахтовый автобус без пассажиров и «Лада» 10-й модели столкнулись лоб в лоб.

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадал водитель легкового авто. Его на скорой помощи увезли в ближайшую больницу, как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы произошедшего.

Фото: instagram.com/ogibdd_chistopol/

Как рассказали агентству в Республиканской Госавтоинспекции, водитель легковушки скончался в больнице.