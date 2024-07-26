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На трассе под Челнами столкнулись легковушки, три человека получили травмы
Накануне вечером на трассе под Челнами произошла авария с пострадавшими.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, на трассе Челны – Альметьевск столкнулись ZAZ и Volkswagen.
Лобовой удар пришелся в переднее пассажирское сиденье иномарки. «Запорожец» вылетел с трассы и скатился в овраг.
По предварительным данным, травмы получили три человека.
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