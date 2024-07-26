На трассе под Челнами столкнулись легковушки, три человека получили травмы

Накануне вечером на трассе под Челнами произошла авария с пострадавшими.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, на трассе Челны – Альметьевск столкнулись ZAZ и Volkswagen.

Лобовой удар пришелся в переднее пассажирское сиденье иномарки. «Запорожец» вылетел с трассы и скатился в овраг.

По предварительным данным, травмы получили три человека.