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Происшествия 26 июля 2024 08:45

На трассе под Челнами столкнулись легковушки, три человека получили травмы

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Накануне вечером на трассе под Челнами произошла авария с пострадавшими.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, на трассе Челны – Альметьевск столкнулись ZAZ и Volkswagen.

Лобовой удар пришелся в переднее пассажирское сиденье иномарки. «Запорожец» вылетел с трассы и скатился в овраг.

По предварительным данным, травмы получили три человека.

#ДТП с пострадавшими
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