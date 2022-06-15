На трассе под Челнами пьяный водитель вылетел на авто в кювет, машина перевернулась

Авария произошла накануне около десяти часов вечера на трассе Набережные Челны – СНТ «Искра». 53-летний житель Удмуртии за рулем Hyundai, будучи пьяным, не справился с управлением на высокой скорости и вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась на крышу. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области. Госпитализирован в БСМП Набережных Челнов», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.