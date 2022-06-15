news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 июня 2022  10:06
Павел Климчак

На трассе под Челнами пьяный водитель вылетел на авто в кювет, машина перевернулась

news_top_970_100

Авария произошла накануне около десяти часов вечера на трассе Набережные Челны – СНТ «Искра». 53-летний житель Удмуртии за рулем Hyundai, будучи пьяным, не справился с управлением на высокой скорости и вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась на крышу. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области. Госпитализирован в БСМП Набережных Челнов», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

#ДТП #машина перевернулась #пьяный водитель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100