На трассе под Челнами «ГАЗель» насмерть сбила мужчину

В Тукаевском районе Татарстана пешеход погиб под колесами «ГАЗели». ДТП произошло на 16-м километре трассы Набережные Челны – Сарманово.

По данным прокуратуры Тукаевского района РТ, около семи вечера «ГАЗель» сбила пешехода, от полученных травм он скончался до приезда медиков.

«Прокуратура напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными на дорогах, особенно в темное время суток», – подчеркнул прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, за рулем «ГАЗели» находился 36-летний житель Сармановского района, погибшим оказался 55-летний житель Тукаевского района республики.