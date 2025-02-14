news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 февраля 2025 21:38

На трассе под Челнами «ГАЗель» насмерть сбила мужчину

В Тукаевском районе Татарстана пешеход погиб под колесами «ГАЗели». ДТП произошло на 16-м километре трассы Набережные Челны – Сарманово.

По данным прокуратуры Тукаевского района РТ, около семи вечера «ГАЗель» сбила пешехода, от полученных травм он скончался до приезда медиков.

«Прокуратура напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными на дорогах, особенно в темное время суток», – подчеркнул прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, за рулем «ГАЗели» находился 36-летний житель Сармановского района, погибшим оказался 55-летний житель Тукаевского района республики.

#ДТП с погибшим #погиб пешеход
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025