news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 15 октября 2023 15:16

На трассе под Челнами фура со сжиженным газом столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Скопировать ссылку

Фото: © Очевидцы

Сегодня утром на улице Металлургическая в Челнах столкнулись две фуры из других регионов. Как выяснилось, один из автомобилей перевозил сжиженный газ. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

На автодороге столнулись две фуры из Алтайского края и Волгоградской области. По словам очевидцев аварии, в результате пострадал один из водителей. На место прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100