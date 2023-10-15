На трассе под Челнами фура со сжиженным газом столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

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Сегодня утром на улице Металлургическая в Челнах столкнулись две фуры из других регионов. Как выяснилось, один из автомобилей перевозил сжиженный газ. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

На автодороге столнулись две фуры из Алтайского края и Волгоградской области. По словам очевидцев аварии, в результате пострадал один из водителей. На место прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь.