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Происшествия 18 сентября 2024 20:20

На трассе под Челнами дотла сгорела «ГАЗель»

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Сегодня на трассе в Тукаевском районе РТ недалеко от Соснового Бора загорелась «ГАЗель». По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом «Татар-информу» сообщили в прокуратуре Тукаевского района РТ.

Выяснилось, что автомобиль направлялся в Казахстан. Водитель «ГАЗели» пытался самостоятельно потушить пожар. Несмотря на усилия, машина выгорела полностью.

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