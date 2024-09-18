На трассе под Челнами дотла сгорела «ГАЗель»

Сегодня на трассе в Тукаевском районе РТ недалеко от Соснового Бора загорелась «ГАЗель». По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом «Татар-информу» сообщили в прокуратуре Тукаевского района РТ.

Выяснилось, что автомобиль направлялся в Казахстан. Водитель «ГАЗели» пытался самостоятельно потушить пожар. Несмотря на усилия, машина выгорела полностью.