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На трассе под Челнами дотла сгорела «ГАЗель»
Сегодня на трассе в Тукаевском районе РТ недалеко от Соснового Бора загорелась «ГАЗель». По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом «Татар-информу» сообщили в прокуратуре Тукаевского района РТ.
Выяснилось, что автомобиль направлялся в Казахстан. Водитель «ГАЗели» пытался самостоятельно потушить пожар. Несмотря на усилия, машина выгорела полностью.
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