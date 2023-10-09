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На трассе под Альметьевском столкнулись две легковушки, оба водителя госпитализированы
Сегодня в районе полудня на автодороге Альметьевск – Сарманово «Лада Веста» столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как стало известно, в результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. Прибывшим на место сотрудникам экстренных служб пришлось доставать одного из водителей из авто.
Со слов очевидцев, оба водителя получили травмы. Их увезли медики скорой помощи.
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