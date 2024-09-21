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На трассе под Альметьевском после ДТП загорелись легковушка и грузовик, есть пострадавшие
Сегодня в Альметьевском районе РТ возле поселка Тихоновка произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.
По данным Госавтоинспекции РТ, 20-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. От удара встречное авто загорелось и отбросило на припаркованный грузовик Mercedes. После столкновения грузовой автомобиль также был объят пламенем.
В результате ДТП пассажир Volkswagen, а также водитель и пассажир Renault, включая пятилетнего ребенка, доставлены в больницу. На месте происшествия работают автоинспекторы.
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