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Происшествия 21 сентября 2024 15:49

На трассе под Альметьевском после ДТП загорелись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

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Сегодня в Альметьевском районе РТ возле поселка Тихоновка произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

По данным Госавтоинспекции РТ, 20-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. От удара встречное авто загорелось и отбросило на припаркованный грузовик Mercedes. После столкновения грузовой автомобиль также был объят пламенем.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате ДТП пассажир Volkswagen, а также водитель и пассажир Renault, включая пятилетнего ребенка, доставлены в больницу. На месте происшествия работают автоинспекторы.

Фото: Госавтоинспекция РТ

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