В настоящее время по факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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На трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с футболистами, есть погибший
Автомобиль с футболистами клуба «Уралец-ТС» попал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург. В результате аварии 33-летний футболист Евгений Ситников умер на месте, еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба клуба на странице «ВКонтакте».
Как сообщает ТАСС, авария произошла накануне вечером. Автомобиль «Лада Приора», в котором находились футболисты, выехал на встречку и столкнулся с «Газелью».
Среди пострадавших в ДТП – футболисты Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Позже в пресс-службе уточнили, что Кочетов находится в коме, Федорочев и Мыльников получили травмы различной степени тяжести.
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