На трассе между Челнами и Заинском столкнулись фура с легковушками, один человек погиб

На трассе в Татарстане, между Набережными Челнами и Заинском произошло столкновение фуры и нескольких легковушек.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы, в аварии погиб один человек, ещё четверо получили различные травмы. На место ДТП подъехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства аварии.

Фото: очевидцы

Судя по фото, два автомобиля вылетели в кювет, большегруз перекрыл всю трассу кузовом.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»



Как стало известно агентству от собственного корреспондента из Автограда, автомобиль KIA выехал на встречку, где столкнулся с фурой. После этого большегруз также вылетел на встречную полосу, после чего в него въехали ещё два автомобиля. Погиб водитель Mitsubishi.