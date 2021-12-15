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Происшествия
15 декабря 2021  22:00
Павел Климчак

На трассе между Челнами и Заинском столкнулись фура с легковушками, один человек погиб

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На трассе в Татарстане, между Набережными Челнами и Заинском произошло столкновение фуры и нескольких легковушек.

 

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы, в аварии погиб один человек, ещё четверо получили различные травмы. На место ДТП подъехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства аварии.

 

Фото: очевидцы

Судя по фото, два автомобиля вылетели в кювет, большегруз перекрыл всю трассу кузовом.

 

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»


Как стало известно агентству от собственного корреспондента из Автограда, автомобиль KIA выехал на встречку, где столкнулся с фурой. После этого большегруз также вылетел на встречную полосу, после чего в него въехали ещё два автомобиля. Погиб водитель Mitsubishi.

#ДТП с погибшими #фура и легковушка
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