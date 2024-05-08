На трассе М7 в Татарстане ограничат движение из-за строительства пешеходного перехода

Один из надземных переходов на трассе М7 в Татарстане

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На участках трассы М7 «Волга» в Татарстане 10, 11, 13 и 14 мая ограничат движение всех транспортных средств из-за строительства надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Движение приостановят 10 мая с 1.00 до 3.00 на 933-м километре автодороги возле села Катмыш в сторону Уфы. В направлении Москвы ограничения введут в такое же время 11 мая.

Кроме того, ограничения движения будут действовать 13 мая с 1.00 до 3.00 на 938-м километре трассы возле села Нижняя Сунь в сторону Уфы. В направлении Москвы ограничения предусмотрены в то же время 14 мая.

«Днем 9, 10, 12 и 13 мая движение автотранспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.