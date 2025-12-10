news_header_top
Общество 10 декабря 2025 09:32

На трассе М7 возле села Уреево-Челны в РТ приостановят движение транспорта

На трассе М7 «Волга» возле села Уреево-Челны в Татарстане приостановят движение транспорта в направлении Москвы. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно прекращено 11 и 12 декабря с 1.00 до 2.00 на участке автодороги с 915-го по 916-й километр», – отметили в управлении.

Перекрытие движения связано с проведением работ по установке ферм габаритных ворот, уточнили в пресс-службе.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме.

