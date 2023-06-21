На трассе М7 возле села Татарское Бурнашево на час приостановят движение транспорта

На трассе М7 «Волга» возле села Татарское Бурнашево в Верхнеуслонском районе Татарстана на час приостановят движение транспорта в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 23.30 21 июня по 00.30 22 июня на 762 км автодороги М7 будет временно прекращено движение в связи с проведением строительных работ», -—отметили в ведомстве.

Время окончания приостановки движения может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий. После завершения работ движение будет осуществляться в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

Надземный пешеходный переход возводят на 762-м километре трассы М7 в рамках реконструкции дороги с 761-го по 771-й километр. Искусственное сооружение поможет безопасно переходить один из самых загруженных участков, где ежедневно проезжает 34 тыс. автомобилей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2024 года.