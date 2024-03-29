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На трассе М7 возле села Шумково в Татарстане приостановят движение транспорта
На 868-м км трассы М7 возле села Шумково в Татарстане приостановят движение транспорта из-за строительства надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
В направлении Уфы ограничения движения вводятся с 1.00 до 3.00 1 апреля. В направлении Москвы ограничения предусмотрены в то же время 2 апреля.
«Время временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения или окончания строительно-монтажных работ, погодных условий», – говорится в сообщении.
Днем 31 марта и 1 апреля движение транспорта возле участка строительства будет организовано по одной полосе в каждом направлении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение будет осуществляться в штатном режиме.
Надземный пешеходный переход возводят на транспортном коридоре Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.
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