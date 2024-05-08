news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 8 мая 2024 18:39

На трассе М7 возле села Осиново в Татарстане приостановят движение транспорта

Скопировать ссылку

На трассе М7 «Волга» возле села Осиново в Татарстане 13 мая приостановят движение транспорта из-за переустройства линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 10.00 до 10.30 13 мая на 787+575 км автомобильной дороги М7 будет прекращено движение», — сказано в сообщении.

В связи с этим автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2