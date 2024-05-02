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Общество 2 мая 2024 17:07

На трассе М7 возле села Осиново 3 мая приостановят движение транспорта

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На трассе М7 «Волга» возле села Осиново 3 мая приостановят движение транспорта из-за переустройства линий электропередачи, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно прекращено с 10.00 до 10.30 на 787+575 км автомобильной дороги М7», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение вернется к штатному режиму.

#ограничение движения
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