Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе М7 возле села Омары в Татарстане ограничат движение транспорта
В Татарстане на 964-м километре трассы М7 «Волга» возле села Омары 15 августа ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С часу до двух часов ночи ограничения предусмотрены в сторону Уфы, с двух до трех часов ночи — в направлении Москвы», — отметили в ведомстве.
Время окончания действия ограничений может измениться из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.
Автомобилистам необходимо ориентироваться на временные дорожные знаки. После завершения работ движение продолжится в штатном режиме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»