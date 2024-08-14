На трассе М7 возле села Омары в Татарстане ограничат движение транспорта

В Татарстане на 964-м километре трассы М7 «Волга» возле села Омары 15 августа ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С часу до двух часов ночи ограничения предусмотрены в сторону Уфы, с двух до трех часов ночи — в направлении Москвы», — отметили в ведомстве.

Время окончания действия ограничений может измениться из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.

Автомобилистам необходимо ориентироваться на временные дорожные знаки. После завершения работ движение продолжится в штатном режиме.