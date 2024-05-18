На трассе М7 возле села Нижняя Сунь в РТ ограничат движение из-за строительства перехода

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В Татарстане на 938 км трассы М7 возле села Нижняя Сунь 20 мая ограничат движение транспорта из-за строительства пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 1.00 до 3.00 будет временно ограничено движение в направлении Москвы в связи с проведением строительных работ. Днем 19 мая движение автотранспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение вернется в штатный режим.

Надземный пешеходный переход возводят в транспортном коридоре Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Всего на участке с 861 по 987 км автодороги М7 будет построено 22 надземных пешеходных перехода в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах республики.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.

Напомним, 21 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Ее с нуля построили за рекордные сроки – три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана занимает всего 6,5 часа.

Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».