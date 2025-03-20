На трассе М7 возле села Кулаево в Татарстане приостановят движение транспорта

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На трассе М7 «Волга» возле села Кулаево в Татарстане 21 марта приостановят движение транспорта из-за монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно приостановлено с 2.00 до 3.00 на 847 км автодороги М7 «Волга». Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме.

В этом году на трассе М7 в Татарстане возведут четыре модульных надземных пешеходных перехода. Они появятся возле поселка Залесный-2 на 787-м километре автодороги, в жилом массиве Щербаково на 808-м километре, вблизи примыканий на поселок Первое Мая на 841-м километре и село Кулаево на 847-м километре.

После завершения строительства модульных пешеходных переходов наземные сооружения на этих участках будут демонтированы. Таким образом, будут ликвидированы конфликтные точки «автомобили – пешеходы», уточнили в пресс-службе.