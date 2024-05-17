На трассе М7 возле села Кукеево в Татарстане ограничат движение транспорта

В Татарстане на 907-м километре трассы М7 «Волга» возле села Кукеево 18 мая ограничат движение транспорта из-за строительства пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Движение полностью приостановят с 1.00 до 2.00. Затем до 2.30 движение будет ограничено в направлении Уфы, а с 2.30 до 3.00 — в направлении Москвы.

«Время может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ, погодных условий», — говорится в сообщении.

Днем 17 мая движение транспорта возле участка строительства будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

Надземный пешеходный переход возводят в транспортном коридоре Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1961 километра. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Его с нуля построили за рекордные сроки — три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана занимает всего 6,5 часа.