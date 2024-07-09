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На трассе М7 возле села Костенеево приостановят движение транспорта
В Татарстане на 987+200 км трассы М7 возле села Костенеево 10 июля приостановят движение транспорта из-за строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 10:00 до 10:15 на автодороге будет временно прекращено движение в связи с проведением демонтажа кабельных линий электроснабжения. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения», – отметили в ведомстве.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение продолжится в штатном режиме.
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