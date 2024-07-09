На трассе М7 возле села Костенеево приостановят движение транспорта

В Татарстане на 987+200 км трассы М7 возле села Костенеево 10 июля приостановят движение транспорта из-за строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 10:00 до 10:15 на автодороге будет временно прекращено движение в связи с проведением демонтажа кабельных линий электроснабжения. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения», – отметили в ведомстве.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение продолжится в штатном режиме.